Sport.quotidiano.net - Moto gp, Marquez avverte Martin: “24 punti sembrano tanti, ma…”

Sepang, 3 novembre 2024 – Jorgeha ancora del lavoro da fare per vincere il mondiale, parola di Marc. Ventiquattro idi vantaggio dello spagnolo su Pecco Bagnaia, che paga la caduta in Sprint Race a Sepang, perché la domenica ha dominato al termine di un grande duello con il rivale, così con 37a disposizione ha bisogno di un mezzo miracolo. Si correrà a Barcellona, che sostituisce Valencia colpita dall’alluvione. Forse un piccolo vantaggio per Pecco, ma il distacco è talmente ampio che serve un clamoroso passo falso di Jorge. Un peccato per l’italiano che ha vinto ben dieci gare e se non ci fossero le Sprint Race sarebbe in testa lui, esattamente con 24di vantaggio. Sliding doors beffarde.