Ilrestodelcarlino.it - Milena Baldassarri, ritiro a metà: “Ora solo qualche gara in Italia”

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Ravenna, 3 novembre 2024 – L’ultimo esercizio. Classe, carisma, talento, emozione, in sé stessa e in chi guarda: tutta la carriera diè stata contrassegnata da questi tratti e così è stato anche nell’addio che la ginnasta fabrianese d’adozione ha annunciato sabato sera in Spagna, a Bilbao, durante un Gala Internazionale, l’Euskalgym. Successivamente l’atleta ha precisato che “fino alla fine dell’anno si allenerà e avrà impegni in” e che quello di sabato è stato soltanto un “saluto al pubblico internazionale” ma è chiaro che ilsembra vicino.