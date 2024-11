Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Harper canta e porta la croce, poi si perde

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

Parravicini 5. Il bottino offensivo sarebbe da sufficienza: secondo in doppia cifra fra i padroni di casa. Poi nel finale sbaglia malamente un tiro che si era ben costruito a 28’’ dalla fine sul 66-67 e un libero sul 66-69 a 22’’. Cinciarini 5. Il capitano recupera dopo il problema di Rimini, non molla, ma si vede che non è ancora lui. Tira male e fatica sia in attacco, sia in difesa. Tavernelli 6. Una delle sue migliori partite in maglia forlivese. Difende bene, segna una tripla, un canestro molto imnte in un periodo di carestia offensiva forlivese sul 60-64 a 3’39’’ e chiude con 9 rimbalzi e il miglior plus-minus romagnolo. Poi però sul 64-67 colleziona un imprevisto 0/2 ai liberi a 1’46’’. Gaspardo 4. In attacco vive una giornata pessima con tiri sbagliati e di molto. Segna il canestro del 6-5 nel primo quarto, un libero nel secondo quarto e uno nel terzo.