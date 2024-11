La torta in tazza veloce e senza bilancia

Leggi tutto su Donnaup.it

Quando un’improvvisa voglia di dolce di coglie, soddisfacciamola con lain, velocissima e. In meno di 2 minuti avremo davanti a noi il nostro snack prelibato e appagante, nutelloso, cioccolatoso e delizioso! Come è possibile? Magia? Più o meno, ma in questo caso si tratta soprattutto di nuova tecnologia per streghette contemporanee. Con il supporto e l’aiuto del microonde, potremo sfornare in men che non si dica, un dolcetto superlativo. Inseriamo tutti gli ingredienti a cucchiaiate,bisogno di pesare nulla, nella nostra, amalgamiamoli mescolando semplicemente con una forchetta e “inforniamo”. Ma cosa sarebbe questa tortina calda e dal cuore morbidouna generosa guarnizione di panna montata? Buona, certo, lo sarebbe comunque, con questa aggiunta, però, diventa superlativa, irresistibile, quasi ineguagliabile.