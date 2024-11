Liberoquotidiano.it - Il premier Sanchez a Paiporta preso a bastonate. Scappa e gli distruggono la macchina | Video

La rabbia degli abitanti di Valencia scampati all'alluvione che ha lasciato sotto il fango centinaia, forse migliaia di morti (la conta dei dispersi è impressionante) non risparmia nessuno: né il Re Felipe, arrivato aper dimostrare la solidarietà della Corona, né ilsocialista Pedro. Il Re è stato accolto da insulti e colpi di palle di fango, mentre il leader del governo è stato addirittura. Arrivato insieme al sovrano aè stato colpito di striscio alle spalle da un bastone di legno lanciato da qualcuno sul posto. Le immagini sono state diffuse dalla catena tv La Sexta. Subito dopo ha lasciato la cittadina. Sempre su X in tanti hanno postato le immagini della suamentre andava via, circondato da persone che lo insultavano.