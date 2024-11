Donnapop.it - Arisa pronta ad avere un figlio con il nuovo fidanzato Walter Ricci: ecco cosa ha confessato la cantante

Come sappiamo, da qualche mesefa coppia con, il suo: ora laammette di sentirsiperun. In occasione del suo compleanno,ha ammesso di aver passato momenti bui e difficili, sottolineando, però che le parentesi complicate l’abbiano aiutata a capire quanto in realtà sia forte. Oggi ha anche ritrovato l’amore dopo aver annunciato apertamente di essere in cerca di un, lo scorso inverno. Lui èe lavora nel mondo della musica: è infatti un pianista di fama internazionale. Il suo brano più conosciuto è Uè, diventato virale con oltre quattro milioni di visualizzazioni sui social.è nato nel 1989 e oggi ha 35 anni.