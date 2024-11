Ilfattoquotidiano.it - Surfista soppravvive per miracolo all’attacco di uno squalo: “Sono quasi svenuto per lo shock: mi era già successo nella stessa spiaggia”

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

Incontrare unoe uscirne vivo, di per sé, è già una eventualità per cui molti si direbbero fortunati. C’è, però, chi è riuscito addirittura are due volte allo sfortunato incontro con il temuto predatore marino. Èa Cole Taschman,28enne, che lo scorso 25 ottobre è riuscito a sfuggire alle fauci fameliche del pescecane che, a distanza di 11 anni dalla prima volta, ha incontrato sulladi quando era più giovane, la Bathtub Beach, in Florida. “Mentre pagaiavo controcorrente, i miei piedi erano appoggiati sulla tavola, e unotoro, o forse tigre, di circa 2 metri e mezzo, è arrivato da dietro e mi ha morso – ha raccontato Cole a NBC -. Con la coda dell’occhio l’ho visto andare sotto, poi si è spostato di lato. Riuscivo a vedere la sagoma“.