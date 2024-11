Panorama.it - Squid Game 2 a Lucca Comics: tutte le novità e anticipazioni della serie Netflix che ha sconvolto il mondo

Il gioco non si ferma mai. È con questa rivelazione che il Giocatore 456 (con dei capelli di un rosso brillante), dopo aver vinto il gioco, decide di andare negli Stati Uniti da sua figlia. In aeroporto rivede la scena capitata a lui l’anno prima e, trovando il biglietto del gioco mortale decide di chiamare il numero e minacciarli di farli smettere. Ci riuscirà? L’attesissima seconda stagione di, in arrivo sudal 26 dicembre, è stata presentata in anteprima globale as 2024 alla presenza del creatore, scrittore e regista Hwang Dong-hyuk e dei protagonisti Lee Jung-jae e Wi Ha-jun. “Ricordate quando 456, dopo aver vinto i giochi di, si tinge i capelli di rosso? Ho preso l’ispirazione da Hanamichi Sakuragi di Slam Dunk, che da noi si chiama Kang Baek-ho, perché per noi è considerato un simbolo di trasgressione, una presa di coraggio.