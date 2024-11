Sport.quotidiano.net - Rugby serie B. L’Emil Banca contro Pieve 1971: è tempo di derby

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

dial centro sportivo Bonori. Domani alle 14.30 in casa del Bologna, si sfidano Emildai mille risvolti tra voglia di continuare a lottare per il vertice del campionato, di emergere, ma sopratutto per vantarsi della supremazia cittadina. Si annuncia una sfida equilibratissima. "Stiamo lavorando in maniera molto positiva – conferma Francesco Brolis tecnico del– il clima in squadra è buono e i ragazzi ci stanno mettendo tanto impegno. Pensiamo una partita alla volta, ma è un, una partita che la squadra sente in maniera particolare". Una sfida che l’anno scorso vide un successo per parte, per altro sempre in trasferta. Il 15 ottobre 2023si impose 36-9, mentre il 12 febbraiodi Cento rese pan per focaccia ai rossoblù vincendo 24-27 al Bonori.