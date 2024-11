Serieanews.com - Roma, scoppia il caso Soulé: questa frase farà discutere molto

Leggi tutto su Serieanews.com

Unain casafa detonare il: grande delusione di questo avvio di stagione, di sicuro non sta avendo il minutaggio sperato L’estatenista aveva promesso fuochi d’artificio con l’arrivo di Matias. Un colpo importante, a suon di 30 milioni di euro, che doveva garantire un’alternativa strategica a Paulo Dybala.vs Juric: oltre al danno anche la beffa! (Foto: LaPresse) – serieanews.comL’idea era chiara:avrebbe potuto sostituire il campione argentino o giocare accanto a lui, offrendo allanuove soluzioni in attacco e la possibilità di dare respiro al leader giallorosso. Ma per ora, tutto ciò si è trasformato in una sorta di enigma tattico, condito da più ombre che luci.