Ilgiorno.it - Papa Wojtyla al Sacro Monte sui passi di San Carlo Borromeo: 40 anni dopo una messa in ricordo col cardinale Parolin

Leggi tutto su Ilgiorno.it

(Ilgiorno.it - sabato 2 novembre 2024) Varese, 2 novembre 2024 – Quarant’fa, il 2 novembre del 1984,GiovPaolo II salì aldi Varese, recitando il rosario lungo il viale delle cappelle. Il pontefice arrivò in città in occasione del pellegrinaggio per i 400dalla morte di san. Un evento storico, che verrà commemorato domani, domenica 3, con la visita di un altro importante nome del Vaticano: sarà ilPietro, segretario di stato della Santa Sede, a percorrere la via sacra riconosciuta dall’Unesco tra i patrimoni dell’umanità. Proprio come fece, ilpresiederà la recita del rosario lungo le quattordici cappelle che conducono al borgo mariano. La salita inizierà alle 15, mentre lain santuario, sempre officiata da, si svolgerà alle 16.