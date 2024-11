Ilrestodelcarlino.it - Novità alle scuole ‘Orsini’. Avviata una sezione con più educazione fisica

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Un’interadella scuola secondaria di primo gradodedicherà una particolare attenzione allo sport. All’istituto comprensivo 7 di Imola è stato approvato in Collegio Docenti il varo di unaa ‘curvatura sportiva’, già in corso di sperimentazione da tre anni con l’attuale 3ªD. Si tratta di un’esperienza unica all’interno del circondario. La preside Rossana Neri ha presentato ai professori i punti di forza e l’importanza che tale percorso potrà avere su alunni, insegnanti e sulla scuola stessa; di fatti la proposta è stata approvata all’unanimità. "Ho conosciuto dei colleghi che già lo facevano in altre province – spiega Luana Vittuari, una delle docenti che ha seguito il progetto – e mi è piaciuto molto. È stata un’esperienza molto positiva, che ha unito i ragazzi ed è stata apprezzata anche dai genitori".