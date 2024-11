Tvplay.it - Milan-Leao, nuovo attacco a Fonseca: nuova polemica prima del Monza

ancora fuori con ilanche contro ilpuò lasciarlomente in panchina, ma c’è chi non è d’accordo: arriva unnei confronti del tecnico. Ilgiocherà questa sera in casa dele, dopo la sconfitta contro il Napoli, proverà con l’11^ giornata a ritrovare la vittoria e i tre punti. Stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbero partire titolari: Maignan in porta; Terracciano, Thiaw, Pavlovic e Theo Hernandez come quattro più arretrati; Fofana e Reijnders a centrocampo; Chukwueze, Pulisic e Okafor alle spalle di Morata unica punta. Sembrerebbe perciò cheancora una volta stia pensando di far sedere Rafaelin panchina.del(LaPresse) – Tvplay.itL’esterno portoghese è rimasto in panchina contro il Napoli e lo stesso può succedere contro ilquesta sera.