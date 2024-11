L’Inter torna a giocare di domenica alle 15 Esattamente 1330 giorni dopo l’ultima volta

Leggi tutto su Ilnerazzurro.it

Il 12 gennaio 2025 sarà una data da immortalare per la storia recente del. Nessuna ricorrenza particolare, nessun ricordo piacevole, ma semplicemente il verificarsi di una situazione a cuio ambiente non era più abituata, dimenticandosene con ogni probabilità effetti e sensazioni.4 lunghissimi anni, per la precisionee 133 giornate di campionato, tornerà a disputare un match valevole per la Serie A di15.Era il 23 maggio 2021, edi Antonio Conte, già scudettata, batteva per 5-1 l’Udinese tra le mura amiche di un San Siro deserto per l’emergenza Covid. Le reti furono di Romelu Lukaku, Christian Eriksen, Lautaro Martinez, Ashley Young e Ivan Perisic. A rileggere i nomi sembra passata un’eternità, e in effetti un po’ è così.