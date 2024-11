Ilgiorno.it - La galassia degli spettacoli. Tra canzoni e fantascienza

(Ilgiorno.it - sabato 2 novembre 2024) Cinque storie bizzarre, in bilico tra musica e parole, che mettono in luce le contraddizioni della nostra società. E poi uno spettacolo-concerto che fa riscoprire, fra racconti e, alcune delle cantautrici più importanti del panorama italiano e internazionale. E ancora, il nuovo hip hop e la possibilità di capire quali tra i mondi della saga Star Wars sono davvero possibili. Eventi e appuntamenti per tutti i gusti nella nuova settimana del Tambourine di Seregno. I microfoni del circolo di via Carlo Tenca si accenderanno mercoledì alle 21.30 con la presentazione del libro “5 storie di straordinaria follia“, scritto da Daniele Prete: si tratta di vicende bizzarre, ironiche e grottesche che evidenziano le contraddizioni del nostro sistema sociale. In apertura si esibirà la cantautrice Benedetta Castelli. Ingresso libero con tessera Arci. Giovedì, sempre alle 21.