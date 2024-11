Lanazione.it - Il caso Beko di Siena alla Commissione Europea

Leggi tutto su Lanazione.it

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024) "Con alcuni colleghi presenterò un’interrogazione, in particolare al settore economico e industriale, per chiedere intende intervenire sulla vertenza diEurope". Ha lanciato un messaggio forte e chiaro l’europarlamentare del Pd, Dario Nardella, che giovedì aha incontrato i sindacati e parte dei 299 lavoratori dello stabilimento della multinazionale turca,presenza degli esponenti Dem del Consiglio comunale die della consigliera regionale Anna Paris. "Sicuramente interesseremo lasul tema – ha detto ancora Nardella – perché lo stabilimento diè inserito in una filiera industriale di un grande gruppo che ha molti siti".