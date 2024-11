Ilfoglio.it - I Fratino’s boys e gli sguardi placidi dei ragazzi queer, un inno all’amore

Lo scorso aprile, nei giorni d’inaugurazione della 60esima Biennale d’Arte di Venezia, percorrendo una delle sale del labirintico Padiglione centrale ai Giardini, ci ritrovammo davanti – a effetto sorpresa – un quadro di medie dimensioni raffigurante un ragazzo in primo piano con gli occhi grandi, i capelli castani come le sopracciglia, due orecchini diversi ai lobi delle orecchie e una camicia gialla in netto contrasto con la parete color ottanio. Scoprimmo che a realizzare Alessandro in a Seersucker Shirt – questo il titolo – insieme alle altre opere presenti, tra cui Wine, Duomo, Luglio, Summer Evening, Latteria e altre – era stato Louis Fratino, un giovanissimo artista statunitense che ha raggiunto la fama internazionale dopo essere stato notato su Instagram da un gallerista che lo ha invitato a esporre a Miami, durante Art Basel.