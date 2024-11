Notizie.com - “Ho rischiato di morire”: drammatico incidente domestico per la ex vippona

Cosa è successo a Francesca De André, ex protagonista del Grande Fratello? Unpoteva costarle caro. Un evento inaspettato e potenzialmente fatale ha sconvolto la vita di Francesca De André, nota al pubblico per la sua partecipazione al Grande Fratello. L’si è verificato nella sua abitazione di Milano, dove l’ex gieffina, circondata da amici, ha ingerito per errore del detersivo credendolo yogurt. Questa disavventura ha portato Francesca a condividere sui social network un messaggio allarmante: «Hola morte oggi». Le sue parole hanno immediatamente scatenato preoccupazione tra i suoi follower, che hanno seguito con apprensione gli aggiornamenti sulla sua salute. Paura per Francesca De André dopo un terribile: cosa le è successo? – notizie.