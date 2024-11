Ternitoday.it - Fare impresa a Terni, crollano gli italiani e restano “solo” gli stranieri: +40 per cento in dieci anni

Leggi tutto su Ternitoday.it

Mentre nel periodo compreso fra il 2013 e il 2023 le imprese “ternane” crollavano di oltre quattro unità a settimana, gliimprenditori mettevano in fila una media di sei aperture ogni mese. Riflettendo il trend che si verificava in tutto il resto d’Italia. Dove, per dirla con le parole