F1 GP Brasile Verstappen | Qualifica? Non mi aspetto di essere veloce spero di limitare i danni

“Gara abbastanza complicata, ma penso che il passo sia stato molto buono. Siamo sempre riusciti a seguire rimanendo in zona DRS, siamo soddisfatti di questo. Mi ci è voluto un po’ troppo tempo per passare Charles, ma quando tutti sono nel treno del DRS è molto difficile attaccare. Serve attendere qualche errore. Una gara promettente, ma questo è il mio passo gara. Domani potrebbe anche piovere, ci sono tante incognite, ma oggi è andato bene. Non midisul giro secco, madi. Poi ci saranno anche le cinque posizioni di penalità“. Sono queste le parole di Maxdopo aver concluso in terza posizione la gara sprint del GP del, ventunesimo appuntamento del calendario di F1. F1 GP: “? Non mididi” SportFace.