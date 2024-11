Ilrestodelcarlino.it - Dalle castagne alla musica, una giornata di festa organizzata dalla Pro Loco

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Continuano gli appuntamenti gastronomici nel territorio piceno. Questa volta toccaProdi Castorano che organizza nella prossima settimana una serata diimmersi nei sapori autunnali. Si tratta di una castagnata, che è in programma sabato 9 novembre, a partire19, in piazza Roma. Gli organizzatori promettono tanto cibo e divertimento: "Avremoappena arrostite, vin brulé, vino cotto, stand di birra e specialità gastronomiche che faranno venire l’acquolina in bocca. E per rendere la serata ancora più speciale, ci sarà DJ Mark Ciardò che accompagnerà l’evento condal vivo. Sarà – concludono gli organizzatori – un’occasione per vivere un’esperienza".