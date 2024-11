Panorama.it - Cure, Songs of a lost world: il grande ritorno di Robert Smith

Ci vogliono tre minuti perché arrivi la voce dinel primo brano del nuovo album dei, ildopo sedici anni. Tre minuti in cui Alone si dipana in maniera potente e orchestrale, quasi una mini suite dall'incedere malinconico e drammatico. E non potrebbe essere altrimenti visto che appare evidente fin dal primo ascolto come i temi della morte, del dolore e del rimpianto per tutto ciò che è andato perduto siano centrali in ogni canzone. In questo senso è una dichiarazione esplicita And nothing is forever, un'altra pièce dall'incedere epico, grandioso, ricca di archi e di malinconia che come al solitoriesce ad esprimere magistralmente con uno stile ed un'attitudine che nel corso dei decenni sono diventati il marchio di un modo di intendere la musica e la vita.