Coppia di neosposi scomparsa nel Napoletano | i bimbi dai nonni l’ultima telefonata la passeggiata senza ritorno

Da cinque giorni di Pietro Montanino e Maria Zaccaria, entrambi originari di Cesa in provincia di Caserta, non si hanno più notizie. Lasi era sposata il 25 ottobre nella propria cittadina, poi il 29 ottobrealla sorella di Zaccaria per avvisare di un imprevista. Da quel momento più nulla: il cellulare di Montanino è spento, quello della moglie è rimasto a casa. In rete si moltiplicano gli appelli per sensibilizzare sulla loro. Al sindaco di Cesa che li ha sposati si unisce il sindaco di Frattamaggiore, nel, dove ladoveva andare per cercare casa secondo quanto riferisce Ansa. Dalle poche informazioni disponibili sulla, è possibile ricostruire gli ultimi giorni prima della. Pietro e Maria si sono sposati a Cesa venerdì 25 ottobre, come scrive il sindaco Enzo Guida che ha celebrato la cerimonia.