Claudia Sartori la donna che scoprì Clint Estwood | Aveva un sorriso da cavallo che mi spaventò Ma Sergio Leone ebbe l’intuizione del sigaro | così nacque il mito di ‘Per un pugno di dollari'

“Un caffè, grazie”. “Per me è tardi, io prendo un succo d’ananas”, sorride. “Subito, signora”, risponde il barista. “Ve li faccio portare al tavolo”. Attorno, Piazza di Pietra scintilla nel sole di ottobre come incisa su una coppa di vetro, striata d’oro, limpida e bianca. Sulla sedia di fronte, gli occhi verde giada distanno al mondo come fa il centro di Roma: immuni alle ingiurie del tempo. “Eh, magari. Ho 88 anni, la memoria non è quella di una volta”, sorride.Per undiquest’anno ne ha compiuti 60 eEastwood a 94 sta per uscire anche in Italia con il suo ennesimo film da regista, Giurato numero 2. Non fosse stato per lei, non staremmo qui a parlare di nessuna delle due cose. Guardi, è passato tanto tempo. Ma credo che sia proprio. Era il 1964.Allora facevo l’agente cinematografica.