Cimiteri è caccia ai finanziamenti per gli interventi più importanti

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Lavori in corso neima la giunta Ghergo è adi fondi per glipiù gravosi. "La nostra città conta 20diffusi nel territorio - spiega l’assessore Lorenzo Vergnetta –. Questi necessitano di manutenzione, ed è evidente che le criticità che oggi rileviamo derivano da mancate manutenzioni nel corso degli ultimi anni. Questa amministrazione come prima iniziativa ha avviato e portato a termine i lavori di adeguamento del blocco del cimitero di Santa Maria che era chiuso da anni. Parallelamente in questi mesi il Comune è stato oggetto diper 850mila euro destinati asu alcuni, per la parte preponderante destinata al cimitero di Santa Maria, ma anche per alcuniminori.