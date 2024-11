Dilei.it - Chiara Ferragni esce allo scoperto con il suo nuovo amore: tutti i dettagli

Leggi tutto su Dilei.it

(Dilei.it - sabato 2 novembre 2024)sembra ormai pronta a cominciare una nuova vita, dopo la bufera che l’ha colpita in conseguenza dello scandalo Pandoro, scoppiato lo scorso dicembre. Dopo mesi in cui l’influencer è sembrata al centro di una crisi nera, sia a livello professionale, che personale, adesso, tutto sembra cominciare a rigirare per il verso giusto. L’imprenditrice digitale, infatti, negli ultimi giorni, ha ricevuto un premio come Donna dell’anno e, di recente, è stata paparazzata mentre ballava felice abbracciata a Giovanni Tronchetti Provera, il suopresunto, quindi, sarebbe pronta a cominciare una nuova vita, dopo la fine del suo matrimonio con Fedez, la cui rottura è stata annunciata nei primi mesi dell’anno, ma i cui strascichi l’hanno coinvolta in dei rumors anche di recente.