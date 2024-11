Justcalcio.com - Bayern Monaco – Union Berlino 3-0: Kane segna due volte nella facile vittoria della Bundesliga

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Harryhato una doppietta regalando allaper 3-0 sull’sabato. La squadra di Vincent Kompany è salita, almeno temporaneamente, in testa alla classificacon il minimo clamore all’Allianz Arena. I bavaresi, che mercoledì ospitano il Benfica in Champions League, hanno aperto le marcature con un rigore al 15? del capitano ingleseprima che Kingsley Coman tirasse un tiro oltre il portiere Frederik Ronnow per il 2-0 due minuti prima dell’intervallo.