Tremilaseicento gli atleti, dei quali circa 500 stranieri, provenienti da 51 nazioni. Questi i numeri dell'undicesima edizione del Valtellina Wine Trail, una delle manifestazioni podistiche più famose e partecipate nel panorama delle corse off road, in programma sabato 9 novembre. L'evento è stato presentato oggi, venerdì 1 novembre, in Regione dall'assessore a Enti locali e Montagna, Massimo Sertori, e dal sottosegretario alla Presidenza con delega a sport e giovani, Federica Picchi, Alla presentazione sono intervenuti anche Marco Scaramellini, sindaco di Sondrio, ed Elio Moretti, presidente del Cda di APF, Azienda di Promozione e Formazione di Sondrio. L'appuntamento coinvolge l'intero territorio valtellinese in quella che non è solo una festa dello sport, ma anche una celebrazione dell'enogastronomia locale.

Valtellina Wine Trail: una festa di sport, paesaggio ed enogastronomia

Sabato 9 novembre l’undicesima edizione della corsa off road che celebra le eccellenze del territorio. Ben 3.600 gli atleti iscritti, in rappresentanza di 51 nazioni ...

Valtellina Wine Trail grande festa di sport e delle tradizioni valtellinesi

L'assessore a Enti locali e Montagna, Massimo Sertori, e il sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e giovani, Federica Picchi, ...

Valtellina Wine Trail 2024: Sport, cultura e solidarietà tra i vigneti valtellinesi

Per celebrare il decennio della manifestazione, sarà inaugurata la mostra fotografica “10 Anni di Valtellina Wine Trail”, visitabile dal 6 all'11 novembre presso lo ‘Spazio 42’ nel quartiere storico ...

Valtellian Wine Trail: sempre più ricca e internazionale

A pochi giorni dalla conferenza stampa di presentazione presso Regione Lombardia, il comitato organizzatore della Valtellina Wine Trail targata Salumificio Rigamonti, ha presentato anche a sponsor e a ...