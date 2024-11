Usa, a poche ore dal voto il verdetto dei sondaggi. Testa a testa fra Kamala e Trump (Di venerdì 1 novembre 2024) Ormai ci siamo: gli americani stanno per scegliere il nuovo inquilino della Casa Bianca. In un’elezione segnata da grande conflittualità e dal ritiro in corsa dell’attuale Presidente Joe Biden dalla corsa allo Studio Ovale, il 5 novembre si terranno le elezioni per il prossimo presidente degli Stati Uniti, e l’esito sembra appeso a un filo. Con soli cinque giorni rimasti, oltre 50 milioni di americani hanno già votato per posta o di persona, e i sondaggi indicano un testa a testa tra l’ex presidente Donald Trump e la candidata Dem Kamala Harris. Saranno decisivi sette Stati “in bilico”: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania e Wisconsin. Thesocialpost.it - Usa, a poche ore dal voto il verdetto dei sondaggi. Testa a testa fra Kamala e Trump Leggi tutto su Thesocialpost.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Ormai ci siamo: gli americani stanno per scegliere il nuovo inquilino della Casa Bianca. In un’elezione segnata da grande conflittualità e dal ritiro in corsa dell’attuale Presidente Joe Biden dalla corsa allo Studio Ovale, il 5 novembre si terranno le elezioni per il prossimo presidente degli Stati Uniti, e l’esito sembra appeso a un filo. Con soli cinque giorni rimasti, oltre 50 milioni di americani hanno già votato per posta o di persona, e iindicano untra l’ex presidente Donalde la candidata DemHarris. Saranno decisivi sette Stati “in bilico”: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania e Wisconsin.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Stati in bilico:migliaia di voti portano alla Casa Bianca;, Trump scende dal suo aereodopo l'attentato in Pennsylvania;2024, al via la Convention Dem che consacrerà Kamala Harris; Il ripensamento di Biden, l'attacco di Trump, l'ascesa di Kamala. Raccolti 46 milioni in; Donald Trump: “entroil piano per rendere glila capitale delle criptovalute”; Giallo in un hotel vicino al Vaticano, studentetrovato impiccato in camera; Approfondisci 🔍

Elezioni Usa: quando i risultati? Come si vota? Quando si insedia il nuovo presidente?Domande e risposte sull'Election Day

(msn.com)

A pochi giorni dalle elezioni presidenziali Usa, Trump e Harris affilano gli artigli a caccia dell'ultimo voto. Una sostanziale continuità con l'amministrazione Biden o ...

I sondaggi Usa a pochi giorni dal voto: testa a testa tra Trump e Harris. Chi vincerà?

(msn.com)

Gli indizi per capire chi vincerà sono pochissimi. In tutti i sondaggi la vicepresidente democratica e l’ex presidente repubblicano sono testa a testa, sia a livello nazionale che nei sei Stati in bil ...

Migranti: nuovi sbarchi a Lampedusa

(rainews.it)

Serata di sbarchi ieri a Lampedusa dove in poche ore, a bordo di tre diverse imbarcazioni, una delle quali soccorsa dalle motovedette di Frontex, sono arrivati 172 migranti. Uno dei tre approdi invece ...

Ultimi sondaggi sulle elezioni Usa 2024 su Harris e Trump, chi è in vantaggio a pochi giorni dal voto

(informazione.it)

Ultimi sondaggi. Si accumulano in queste ore le ultime rilevazioni che tentano di capire chi, tra Donald Trump e Kamala Harris, sia il favorito per le elezioni a presidente degli Usa che si terranno i ...