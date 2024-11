Lanazione.it - Tagli all’università, Pisa scende in piazza: “È un duro colpo”

, 1 novembre 2024 – L'Università diincontro i. Gli atenei lamentanoal Fondo di finanziamento ordinario (Ffo) che, secondo le tabelle del Ministero dell'università e della ricerca, si attestano a 173 milioni, il 2% in meno rispetto al 2023. Una percentuale che sotto la Torre Pendente incide moltissimo, come sottolinea il rettore dell'Università di, Riccardo Zucchi. "Per il nostro ateneo si tratta di uno veramente pesante: benché sia formalmente quantificato in circa 7 milioni di euro, di fatto corrisponde a più del doppio per la revisione dell'impostazione di alcune voci contabili. Stiamo parlando - precisa Zucchi - di circa 16 milioni e mezzo di euro, una cifra che ci mette in crisi per il prossimo bilancio. Non dobbiamo cedere al panico ma fare aggiustamenti sul versante entrate uscite e in caso una rimodulazione".