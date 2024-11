Quifinanza.it - Separazione dal partner, c’è un’azienda che offre il congedo retribuito

(Di venerdì 1 novembre 2024) L’equilibrio psicofisico è essenziale per la performance lavorativa. Non a caso esistono i riposi settimanali e le ferie, oggetto di diritti dei lavoratori garantiti in Costituzione, nella legge e nella generalità dei contratti collettivi. Ad incidere sul proprio stato d’animo non sono soltanto i rapporti con i colleghi o i superiori, ma ovviamente anche le situazioni personali e gli eventi della propria vita privata. Pensiamo ad esempio a chi si è appena separato dal: solitamente il periodo immediatamente seguente ad una rottura sentimentale non è facile, perché porta a dover – in qualche modo – riorganizzare la propria esistenza, talvolta ricomponendone i pezzi come in una sorta di puzzle. Ecco allora che lo stato d’animo ne può risentire, con il rischio di non rendere come al solito in ufficio.