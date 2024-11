Rubano la borsa a un’anziana fuori dal supermercato, durante la fuga speronano l’auto dei vigili: arrestati - Due uomini di 27 e 30 anni e una donna di 24 sono stati arrestati nei pressi di Verbania dopo aver speronato l'auto dei vigili urbani. I tre avevano appena rubato la borsa a un'anziana 84enne uscita da un supermercato. Fanpage.it - Rubano la borsa a un’anziana fuori dal supermercato, durante la fuga speronano l’auto dei vigili: arrestati Leggi tutto su Fanpage.it (Fanpage.it - venerdì 1 novembre 2024)- Due uomini di 27 e 30 anni e una donna di 24 sono statinei pressi di Verbania dopo aver speronato l'auto deiurbani. I tre avevano appena rubato laa un'anziana 84enne uscita da un

Due uomini e una donna sono stati arrestati dai Carabinieri di Gravellona Toce, in provincia del Verbano Cusio Ossola, in collaborazione con la Polizia Locale. Una pattuglia dei Vigili urbani ha intim ...

Sull'auto, che risultava noleggiata ma mai restituita, i carabinieri hanno rinvenuto anche sostanze stupefacenti e quattro cellulari ...

Due uomini arrestati a Biassono per furto su auto e resistenza a pubblico ufficiale dopo rocambolesco inseguimento dei carabinieri. Recuperati oggetti rubati.

Welcome to Favelas ha pubblicato su Instagram un video in cui mostra come tre ladri hanno rubato la borsa a una donna anziana sola in macchina in un parcheggio a Cisterna di Latina. Uno dei tre lancia ...