PALERMO (ITALPRESS) – L'assessorato regionale alla Salute spinge sull'acceleratore per la rimodulazione della Rete ospedaliera siciliana e sollecita ciascuna Azienda sanitaria a presentare la propria proposta entro il 5 novembre prossimo. L'ultimatum in una lettera che l'assessore, Giovanna Volo, e il dirigente generale dell'assessorato, Salvatore Iacolino, hanno inviato ai direttori delle aziende sanitarie e degli Enti del Sistema sanitario regionale, oltre che per conoscenza al presidente della Regione, Renato Schifani, e alla VI commissione Socio Sanitaria dell'Ars.

Rete ospedaliera siciliana, da assessorato ultimatum a vertici aziende

