Oroscopo Paolo Fox weekend 2-3 Novembre 2024 | Leone intuitivo Bilancia reticente

Paolo Fox rivela l'Oroscopo del fine settimana 2-3 Novembre 2024, concentrandosi su amore e salute. I nati del Leone godranno di un'elevata intuizione, il Cancro avrà Marte ancora dalla sua parte e la Bilancia sarà reticente. Scopriamo le previsioni astrologiche di Paolo Fox del fine settimana 2 e 3 Novembre 2024. Oroscopo Paolo Fox 2-3 Novembre 2024: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: l'Oroscopo di Paolo Fox invita a dedicare tempo all'amore. Le stelle sono valide, ma non spingere troppo su una relazione che è iniziata da poco. In caso di dubbi, chiariscili subito. Le persone attorno a te saranno poco comprensive. Lavoro: dei colleghi potrebbero deluderti. Se ti stai occupando di progetti nuovi, l'inverno ti porterà soddisfazione. Toro - Amore: possibili conflitti con un Acquario. Le stelle ti supportano, ma dovrai fare una scelta.

