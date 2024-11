Ilgiornaledigitale.it - Nuova BMW iX 2025: foto ed informazioni del restyling

(Di venerdì 1 novembre 2024) Cambierà volto (e non solo) nella BMW iX, attesa il prossimo anno aldi metà carriera. Il modello è in commercio da 2021. Il grande suv elettrico evolverà sia dentro che fuori per raccogliere maggiori consensi. Mancano i numeri soprattutto sul mercato europeo dove le elettriche stentano a decollare. Con ildi metà carriera la BMW iX punterà a garantire maggiore autonomia e tempi di ricarica inferiori, mantenendo comunque le dimensioni odierne e l’elevata capacità di spazio interno. Le immagini utilizzate nell’articolo sono dei render non ufficiali presi dal canale Youtube di Carbizzy. Inseriamo di seguito il link alla fonte: LaBMW iXcambierà fuori con gruppi ottici e muso rivisti, specialmente nel doppio rene e nelle aperture che convogliano i flussi d’aria.