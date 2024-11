MotoGp e catastrofe climatica, Bagnaia: “Non sono disposto a correre a Valencia. Anche a costo di perdere il Mondiale” (Di venerdì 1 novembre 2024) Si rifiuta di correre Anche a costo di perdere il MotoMondiale. È una posizione netta quella di Pecco Bagnaia in relazione alla tappa della MotoGp di Valencia, città devastata dalla catastrofe climatica che ha colpito la Spagna. “Non credo sia corretto correre a Valencia. Spero davvero che tengano conto che a livello etico, visto quello che sta accadendo, non è la situazione corretta”, ha detto il pilota due volte campione del mondo, interrogato in Malesia dai media spagnoli. “A costo di perdere l’obiettivo finale, che è vincere il titolo, non sono disposto a correre a Valencia“, ha aggiunto pilota italiano, attualmente secondo nella classifica Mondiale. Più cauto il suo rivale Jorge Martin: “È importante che tutti lo sappiano. Per ora corro come se ci fosse un’altra gara, che sia Valencia o altrove, perché probabilmente è quello che succederà. Ilfattoquotidiano.it - MotoGp e catastrofe climatica, Bagnaia: “Non sono disposto a correre a Valencia. Anche a costo di perdere il Mondiale” Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Si rifiuta didiil Moto. È una posizione netta quella di Peccoin relazione alla tappa delladi, città devastata dallache ha colpito la Spagna. “Non credo sia corretto. Spero davvero che tengano conto che a livello etico, visto quello che sta accadendo, non è la situazione corretta”, ha detto il pilota due volte campione del mondo, interrogato in Malesia dai media spagnoli. “Adil’obiettivo finale, che è vincere il titolo, non“, ha aggiunto pilota italiano, attualmente secondo nella classifica. Più cauto il suo rivale Jorge Martin: “È importante che tutti lo sappiano. Per ora corro come se ci fosse un’altra gara, che siao altrove, perché probabilmente è quello che succederà.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: "Non sono disposto a correre a Valencia. Anche a costo di perdere il Mondiale"; Approfondisci 🔍

MotoGP | Bagnaia: “Anche a costo di perdere il Titolo, non sono disposto a correre a Valencia”

(msn.com)

MotoGP GP Malesia Sepang Ducati - Pecco Bagnaia dopo le pre-qualifiche del Gran Premio della Malesia ha parlato alla stampa, affrontando anche argomenti molto delicati. La tragedia di Valencia, dove a ...

Disastro a Valencia, 158 morti e 120mila sfollati. Tanti ancora dispersi, si scava nel fango

(msn.com)

Il campione MotGp Bagnaia: "A Valencia non si corra il mondiale, io non scenderò in pista" "Io a Valencia non sono disposto a correre, anche a costo di perdere quello che è il mio massimo obiettivo, o ...

MotoGP, GP Malesia: si va a Sepang, dove Bagnaia e Martin sono diventati campioni

(sport.sky.it)

MotoGP in Malesia nel weekend dell'1-3 novembre per il penultimo appuntamento del 2024, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Sepang è una pista dai dolci ricordi per Martin e Bagnaia ...

Bagnaia: “Oggi dovevo per forza vincere. Peccato sia caduto Marquez”

(formulapassion.it)

Quella conquistata oggi in Thailandia è forse una delle più belle vittorie nella carriera di Pecco Bagnaia: per le condizioni in cui è arrivata – con la pista bagnata, una situazione ...