Panorama.it - L'Iran pronto ad attaccare Israele prima delle elezioni negli Usa

Leggi tutto su Panorama.it

(Panorama.it - venerdì 1 novembre 2024)- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin ha parlato giovedì con il ministro della Difesa israeliana Yoav Gallant « per discutere le opportunità di una de-escalation regionale» ha affermato in una nota il portavoce del Pentagono Pat Ryder. Lloyd Austin ha ribadito che «gli Stati Uniti restano pienamente preparati a difendere il personale statunitense,e i partner in tutta la regione dalle minacce dell'e dei gruppi per procura sostenuti dall'», ha affermato Ryder, che ha aggiunto che Austin ha anche «ribadito l'impegno degli Stati Uniti per un accordo diplomatico in Libano che consenta sia ai civili libanesi che a quelli israeliani di tornare sani e salvi alle loro case su entrambi i lati del confine».