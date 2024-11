Lopinionista.it - L’Iperrealismo di Simone Petrarca, ambientazioni irreali per sensibilizzare l’uomo contemporaneo verso l’importanza del rispetto per l’ambiente

Leggi tutto su Lopinionista.it

(Di venerdì 1 novembre 2024) Vivere in un mondo in cui l’individuo deve necessariamente adattarsi all’indifferenza nei confronti delche lo ospita, devastandone per superficialità e incoscienza l’ecosistema, è una tematica espressiva molto sentita da diversi artisti del Ventunesimo secolo, ciascuno sottolineando e cercando dil’osservatore sulla base della propria indole espressiva.