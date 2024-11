centro sociale ‘La Stalla’ grande evento della Croce Rossa italiana con la presenza di tanti volontari, amici di amici di altri comitati e rappresentanti delle istituzioni. Una giornata nel corso della quale i volontari Cri hanno avuto modo di far conoscere alla cittadinanza le loro attività, l’impegno nell’alleviare dolore, infermità, sofferenze sui campi di battaglia, nelle emergenze e nella vita quotidiana dei più deboli. Da sottolineare la partecipazione di tanti bambini con le loro famiglie: "I bimbi hanno apprezzato le attività e i momenti ludici, i loro familiari hanno avuto modo di accostarsi al mondo del volontariato e a quella che è la più attiva associazione umanitaria al mondo, la Cri", commenta il presidente del comitato imolese, Alessandro Brunori. Foto di Maria Villani Ilrestodelcarlino.it - L’evento della Croce Rossa al centro sociale ‘La Stalla’ Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: Domenica scorsa, al‘Lagrande eventoitaliana con la presenza di tanti volontari, amici di amici di altri comitati e rappresentanti delle istituzioni. Una giornata nel corsoquale i volontari Cri hanno avuto modo di far conoscere alla cittadinanza le loro attività, l’impegno nell’alleviare dolore, infermità, sofferenze sui campi di battaglia, nelle emergenze e nella vita quotidiana dei più deboli. Da sottolineare la partecipazione di tanti bambini con le loro famiglie: "I bimbi hanno apprezzato le attività e i momenti ludici, i loro familiari hanno avuto modo di accostarsi al mondo del volontariato e a quella che è la più attiva associazione umanitaria al mondo, la Cri", commenta il presidente del comitato imolese, Alessandro Brunori. Foto di Maria Villani

L’evento della Croce Rossa al centro sociale ‘La Stalla’

Evento della Croce Rossa al Centro sociale ‘La Stalla: volontari presentano attività di soccorso e solidarietà. Partecipazione numerosa e coinvolgimento dei bambini.

