Kenya Kithure giura come nuovo vicepresidente dopo l’impeachment del predecessore

Il nuovo vicepresidente del Kenya, Kindiki Kithure, ha prestato giuramento, due settimane dopo che il suo predecessore Rigathi Gachagua è stato rimosso dal parlamento che ha votato una mozione di impeachment per accuse di corruzione e incitamento alla divisione etnica. Kithure è entrato in carica venerdì dopo un evento nella capitale Nairobi, a cui hanno partecipato, tra gli altri, funzionari governativi e inviati occidentali.

Kenya, Kithure giura come nuovo vicepresidente dopo l'impeachment al suo predecessore

(LaPresse) Il nuovo vicepresidente del Kenya, Kindiki Kithure, ha prestato giuramento, due settimane dopo che il suo predecessore Rigathi Gachagua ...

Kenya: Kithure Kindiki nominato nuovo vicepresidente

Il presidente del Kenya William Ruto ha nominato il ministro degli Interni Kithure Kindiki come suo nuovo vicepresidente.

Destituito in Kenya il vicepresidente Rigathi Gachagua

Il 18 ottobre il presidente keniano William Ruto ha nominato il ministro dell’interno Kithure Kindiki come vicepresidente in sostituzione di Rigathi Gachagua, destituito poche ore prima con un’inedita ...

