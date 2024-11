Calciomercato.it - Juventus, spunta la pista Radu Dragusin per gennaio: ecco come stanno le cose | CM.IT

Leggi tutto su Calciomercato.it

(Di venerdì 1 novembre 2024) La, nella persona di Giuntoli, si muovono sul mercato in vista diper sostituire l’infortunato Bremer: l’ultimo nome è quello diI sei gol subiti nelle ultime due partite del campionato di Serie A, quattro contro l’Inter campione in carica di Simone Inzaghi e due nel turno infrasettimanale contro il Parma di Fabio Pecchia, hanno fatto scattare l’allarme in casa. L’assenza di Gleison Bremer, che resterà fuori per tutta la stagione a causa della lesione al legamento crociato e al menisco, inizia a farsi sentire.(LaPresse) – Calciomercato.itLe prestazioni di chi lo ha sostituto, in particolare del capitano Danilo, non hanno soddisfatto per niente. Anzi, il 33enne brasiliano è finito nel mirino della critica che non gli ha perdonato gli errori commessi, in particolare, contro lo Stoccarda in Champions League e i nerazzurri domenica scorsa.