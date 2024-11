Incidente sul lavoro Soragna, operaio travolto da un carico sospeso: è grave (Di venerdì 1 novembre 2024) Un grave Incidente sul lavoro si è verificato alle ore 11.30 di venerdì 1° novembre a Castelletto di Soragna. Per cause in corso di accertamento un operaio è stato colpito da un carico sospeso, mentre si trovava all'interno di un'azienda di via Chiusa Ferranda. L'allarme è scattato da subito e Parmatoday.it - Incidente sul lavoro Soragna, operaio travolto da un carico sospeso: è grave Leggi tutto su Parmatoday.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Unsulsi è verificato alle ore 11.30 di venerdì 1° novembre a Castelletto di. Per cause in corso di accertamento unè stato colpito da un, mentre si trovava all'interno di un'azienda di via Chiusa Ferranda. L'allarme è scattato da subito e

Operaio si ferisce ad una gamba a Soragna

(gazzettadiparma.it)

Un altro incidente sul lavoro. È successo nel pomeriggio a Soragna, in strada della Castelline. Un operaio si è ferito ad una gamba mentre stava lavorando. Immediati i soccorsi del 118 ...

Incidente mortale a Ponteranica: operaio travolto da crollo

(notizie.it)

Questa mattina, un grave incidente ... di lavoro, evidenziando ancora una volta i rischi associati all’industria delle costruzioni. Le dinamiche dell’incidente Secondo le prime ricostruzioni, ...

L’ operaio schiacciato da un muro: «Ingiusto morire sul lavoro». Indagini nel cantiere T2

(ecodibergamo.it)

LA TRAGEDIA. Valentin Florin Palade, rumeno residente a Brescia, aveva 44 anni e lavorava per una ditta in subappalto. L’incidente in via Foppetta a Ponteranica. I colleghi: «Eravamo distanti, non c’è ...

Ponteranica: tragedia sul lavoro, morto un operaio di 50 anni

(41esimoparallelo.it)

Un’altra tragedia si è verificata in un luogo di lavoro: un operaio di 50 anni è morto mentre stava lavorando in uno scavo a seguito del crollo di un muro a Ponteranica, in provincia di Bergamo. Lo ...