Gaeta.it - In arrivo per le festività: la selezione gourmet di ALDI per un Natale all’insegna del gusto

Leggi tutto su Gaeta.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Gaeta.it: Facebook WhatsApp Twitter Lenatalizie si avvicinano e con esse la tradizione di preparare tavole imbandite, ricche di piatti deliziosi da condividere con parenti e amici. Quest’anno,arricchisce l’offerta culinaria con unaspeciale di prodotti della linea, pensata proprio per celebrare ilcon eleganza e sapori irresistibili. Gli acquirenti potranno scegliere tra una varietà di prelibatezze italiane e internazionali, pensate per rendere ogni pasto un evento memorabile. Il tagliere natalizio: un viaggio tra salumi e formaggi Per dare il via ai festeggiamenti,propone un tagliere natalizio che promette di stuzzicare l’appetito. Tra i protagonisti, spicca il Carpaccio di Angus del Nebraska, rinomato per la sua carne tenera e succosa.