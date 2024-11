Liberoquotidiano.it - "Il fascismo non è tornato". Vasco Rossi attacca e Giovanni Floris lo smentisce

(Liberoquotidiano.it - venerdì 1 novembre 2024)- C'è anchetra gli ospiti di Lilli Gruber a Otto e Mezzo. Qui, nella puntata in onda venerdì 1 novembre, si parla di. In particolare dell'attacco del cantante ai "nazifascisti che sono tornati". "Abbiamo prodotto un altro nemico, non èe non torna il- mette subito in chiaro il giornalista di La7 -. Il problema non è questo, è la democrazia illiberale dell'Ungheria e dell'America se Trump torna. Ci sono dei tratti culturali e dell'inadeguatezza Anche il linguaggio è molto duro. L'ultima immagine che colpisce è quella di Giorgia Meloni che con la calcolatrice da Bruno Vespa tenta di dare una versione talmente cerebrale, certo se questa è un'inadeguatezza Non si può parlare di, ma di questo. Ecco, in un momento del genere siamo in mano a loro?". E ancora: "Il problema non sono loro, ma il periodo in cui governano".