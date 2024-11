Gabriele Muccino si racconta in un'intervista a Fanpage per l'uscita di Fino alla fine, un thriller in cui abbandona il suo stile classico, girato in due lingue diverse per evitare il doppiaggio: "Fra due anni sarebbe stato inutile, l'intelligenza artificiale cambierà tutto". Il regista non smetterà di raccontare storie, ma riflette sulla crisi del cinema in sala: "Siamo spaesati, le piattaforme hanno impigrito il pubblico e forse anche noi registi". Resta viva la polemica sul tax credit: "La risposta puerile del governo a chi contesta fa male". Spazio anche alla scelta di suo figlio Ilan di andare ad Amici: "Avrei voluto studiasse di più, il mondo della musica è crudele, ma gli auguro il meglio". Fanpage.it - Gabriele Muccino: “Ho fatto un film diverso e unico, mi chiedo se sia l’ultimo per il cinema” Leggi tutto su Fanpage.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Fanpage.it:si racconta in un'intervista a Fanpage per l'uscita di Fino alla fine, un thriller in cui abbandona il suo stile classico, girato in due lingue diverse per evitare il doppiaggio: "Fra due anni sarebbe stato inutile, l'intelligenza artificiale cambierà tutto". Il regista non smetterà di raccontare storie, ma riflette sulla crisi del cinema in sala: "Siamo spaesati, le piattaforme hanno impigrito il pubblico e forse anche noi registi". Resta viva la polemica sul tax credit: "La risposta puerile del governo a chi contesta fa male". Spazio anche alla scelta di suo figlio Ilan di andare ad Amici: "Avrei voluto studiasse di più, il mondo della musica è crudele, ma gli auguro il meglio".

Gabriele Muccino: “Ho fatto un film diverso e unico, mi chiedo se sia l’ultimo per il cinema”

(fanpage.it)

Gabriele Muccino si racconta in un'intervista a Fanpage per l'uscita di Fino alla fine, un thriller in cui abbandona il suo stile classico, girato in due ...

Fino alla Fine: da Gabriele Muccino una storia di libertà e di scelte da cui non si torna più indietro

(msn.com)

Al cinema da oggi con 01Distribution, Fino alla Fine è il tredicesimo film di Gabriele Muccino, che alla classica storia d'amore affianca l'azione e il thriller. Protagonista è una ragazza americana, ...

Gabriele Muccino esclusivo: "Il thriller è da sempre parte del mio cinema"

(corrieredellosport.it)

Il grande regista è venuto nei nostri studi per presentare "Fino alla fine", il suo nuovo film nei cinema italiani dal 31 ottobre (intervista di Simone Zizzari) ...

Napoli, Gabriele Muccino al cinema The Space per «Fino alla fine»

(msn.com)

Giovedì 7 novembre alle ore 21 al The Space Cinema Napoli torna “Una Serata con”, e per l’occasione il regista vincitore del David di Donatello ...