Fondi revocati: le precisazioni del Comune

dal Ministero dell'Interno al, l'amministrazione municipale puntualizza: "Il ricorso che abbiamo presentato ha lo scopo di tutelare gli interessi dell'ente nei confronti di un provvedimento di revoca che riguarda importanti risorse economiche per la progettazione del nostro territorio e per lo sviluppo degli attuali progetti in essere". La vicenda parte dal fatto che ildi Bastia Umbra è stato oggetto di revoca di circa 400 mila euro di finanziamenti per "inadempienza su tempi di affidamento" di due progettazioni per la riqualificazione di Piazza Mazzini e Piazza Cavour e la realizzazione di una pista ciclopedonale in Via Roma.