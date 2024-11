Lanazione.it - Firenze celebra i vent’anni del Nelson Mandela Forum

(Lanazione.it - venerdì 1 novembre 2024), 1 novembre 2024 – Sono passati 7.305 giorni da quando il nome di, uno dei personaggi più significativi della battaglia per i diritti dell’uomo, è stato associato alla struttura di Piazza Berlinguer che i per tutti è la casa della musica e dello spettacolo a. Domenica, 3 novembre, ricorre infatti il ventesimo anniversario dell’intitolazione del palazzo dello sport diin accordo con la fondazione sudafricana istituita per preservarne l’eredità morale.