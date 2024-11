Metropolitanmagazine.it - Disastro a Valencia, 158 morti e 120mila sfollati: la situazione oggi

È ancora allerta in Spagna dopo le precipitazioni estreme che hanno messo in ginocchio, provocando almeno 158e centinaia di dispersi. Per la giornata disono previste piogge forti e persistenti nella metà occidentale dell'Andalusia, nel basso Ebro e nelle isole Baleari. L'emergenza resta alta dopo che circa 366.000 abitanti di una ventina di municipi della regione disono ancora senza acqua potabile mentre in 50.000 sono al buio. Per la mancanza di acqua a causa delle condotte scoppiate per l'inondazione, in alcuni comuni non è possibile procedere con la pulizia del fango che nel frattempo si è seccato Nella regione dila priorità è garantire beni di prima necessità come acqua, cibo e medicine alle popolazioni colpite.