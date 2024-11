Corsa dell’olio a Reggello, le foto della 49esima edizione (Di venerdì 1 novembre 2024) Reggello (Firenze), 1 novembre 2024 – La 49ª Corsa dell’olio, organizzata con passione dal Gruppo Podisti Resco 1909 ASD e patrocinata dall’Amministrazione Comunale, è una manifestazione che unisce sport, tradizione e promozione territoriale. Questo evento, tra i più longevi nel panorama sportivo di Reggello, è nato per celebrare l’eccellenza del territorio: l’olio extravergine di oliva, prodotto simbolo della cultura e della qualità locale. Il percorso competitivo di 16,3 chilometri, con partenza da Piazza Roosevelt, si snoda in un contesto paesaggistico unico, tra terrazzamenti di ulivi, antichi frantoi, pievi e castelli. Sport.quotidiano.net - Corsa dell’olio a Reggello, le foto della 49esima edizione Leggi tutto su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 1 novembre 2024)(Firenze), 1 novembre 2024 – La 49ª, organizzata con passione dal Gruppo Podisti Resco 1909 ASD e patrocinata dall’Amministrazione Comunale, è una manifestazione che unisce sport, tradizione e promozione territoriale. Questo evento, tra i più longevi nel panorama sportivo di, è nato per celebrare l’eccellenza del territorio: l’olio extravergine di oliva, prodotto simbolocultura equalità locale. Il percorso competitivo di 16,3 chilometri, con partenza da Piazza Roosevelt, si snoda in un contesto paesaggistico unico, tra terrazzamenti di ulivi, antichi frantoi, pievi e castelli.

