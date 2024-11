Gaeta.it - Campania fiorisce: aumento della produzione e della qualità nel settore florovivaistico

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Gaeta.it: Facebook WhatsApp Twitter Lasi distingue come un hub fiorente nel panoramaitaliano e internazionale. Il consorzio Produttori Florovivaisti Campani ha recentemente comunicato un incremento significativo del fatturato, pari al 20%, nel secondo quadrimestre del 2024. Questo risultato positivo è in gran parte attribuibile alwedding ed eventi, che ha dimostrato una crescita notevole, assieme ad undegli ordinativi in occasione del ponte di Ognissanti. Queste notizie incoraggianti riflettono un periodo d’oro per le aziende locali specializzate nelladi fiori. Unin crescita Il florovivaismo insta vivendo un momento di rinascita e prestazione elevata. Durante il secondo quadrimestre del 2024, il fatturato delle aziende operanti in questoha visto un incremento del 20%.